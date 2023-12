The Witcher 4, il seguito di Cyberpunk 2077 e possibili acquisizioni: CD Projekt svela dettagli

Parlando di Polaris più nel dettaglio , Kiciński ha sottolineato che i rumor secondo i quali il gioco è in una fase avanzata di sviluppo sono falsi e la data di uscita non sarà annunciata a breve. Dopo i molteplici ritardi di Cyberpunk 2077, lo studio polacco inizierà ad annunciare le date di uscita più tardi rispetto al passato, ma parlerà comunque dei titoli in arrivo con un anticipo sufficiente a consentire un'adeguata campagna di marketing.

Prima di tutto, è stato svelato che attualmente ci sono oltre 330 persone al lavoro su Polaris e il team di CD Projekt RED si espanderà a circa 400 persone nella metà del 2024 . Inoltre, il prossimo anno la compagnia inizierà a lavorare su Orion, ovvero il seguito di Cyberpunk 2077, la cui fase concettuale è finita da qualche tempo. Il team è però ancora in fase di costruzione, con il nucleo principale allocato nei nuovi uffici di Boston. Inoltre, CD Projekt continua a collaborare con The Molasses Flood che si sta occupando del remake del primo The Witcher.

CD Projekt RED e le acquisizioni

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty è il gioco più recente pubblicato da CD Projekt RED

Oltre a parlare di The Witcher 4, Adam Kiciński ha commentato anche possibili acquisizioni da parte dello studio, affermando di non essere interessato ad acquistare altre aziende solo per consolidare i propri risultati finanziari. Allo stesso tempo, CD Projekt Red non è interessata a essere acquisita da un'entità più grande, poiché ha lavorato tutta la vita per arrivare alla posizione in cui si trova attualmente, una posizione che non potrà che migliorare in pochi anni.

