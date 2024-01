La smart TV Sony BRAVIA KD-55X80L è ora in sconto su Amazon Italia al prezzo minimo

Sony BRAVIA KD-55X80L, le caratteristiche

La smart TV Sony BRAVIA KD-55X80L è da 55 pollici con schermo 4K e modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1, per giocare con i videogiochi e ottenere la massima fluidità dallo schermo. Supporta anche l'Auto HDR Tone Mapping per migliorare la resa visiva sia delle aree scure che in quelle luminose.

Questo modello propone anche la X-Balanced Speaker Unit, per un suono di alta qualità e bassi potenti. La smart TV misura 7,2P x 123,3l x 71,3H cm. I piedini possono essere posizionati in due posizioni, così da lasciare spazio per una soundbar sotto lo schermo.