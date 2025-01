Sniper Elite 4 è ora disponibile su iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPad e Mac con M1

Il tiratore scelto deve confrontarsi con la minaccia delle truppe naziste e coordinare le proprie azioni con quelle dei partigiani , ma portare a termine questa nuova missione non sarà semplice nonostante le nuove mosse che arricchiscono il repertorio del protagonista, fra cui alcuni tipi di eliminazioni silenziose.

Scaricabile gratuitamente da App Store , con la prima missione accessibile senza costi e lo sblocco della versione completa al prezzo di 29,99€, lo sparatutto di precisione ci conduce stavolta in Italia, durante la seconda guerra mondiale, mettendoci ancora una volta nei panni di Karl Fairburne.

Le caratteristiche della versione iOS

Se avete letto la nostra recensione di Sniper Elite 4 sapete già cosa aspettarvi dalla versione iOS del gioco, che sul piano tecnico sembra preservare le proprie caratteristiche grazie anche alla tecnologia MetalFX Upscaling.

In effetti le conversioni per iOS e dei giochi di recente uscita non hanno ottenuto finora grande successo e la sensazione è che Apple abbia un po' rivisto le proprie strategie, ma sarà comunque interessante poter giocare Sniper Elite 4 sul proprio smartphone o sul proprio tablet.

Come si può vedere nel trailer, il titolo targato Rebellion può contare in questa versione su di un layout di comandi touch oltre al supporto dei controller fisici, nonché sulle funzionalità universal purchase e cloud saving.

Scarica Sniper Elite 4 da App Store.