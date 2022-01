Sniper Elite 5: alcune delle ambientazioni saranno ispirate all'isola di Guernsey

Sniper Elite 5 sarà ambientato nel territorio francese, per la maggior parte nell'entroterra, ma a quanto si è appreso alcuni dei luoghi visitati dal giocatore saranno ispirati all'isola di Guernsey.

A riportarlo è stata la testata locale Guernsey Press, che ha raccontato di una visita nel 2018 di alcuni membri di Rebellion, il team di sviluppo, atta a raccogliere documentazione e scattare foto dell'area costiera, dove ancora si trovano dei bunker tedeschi e delle fortificazioni molto famoso. Ad esempio Fort Hommet o, come visibile in una delle immagini ufficiali pubblicate dallo studio di sviluppo, il bunker L'Angle.

Il bunker L'Angle sull'isola di Guernsey

Nel gioco non si dovrebbe visitare l'isola nella sua interezza, ma alcuni dei luoghi saranno sicuramente riconoscibili da chi la conosce. Stando al racconto fatto da Guernsey Press, Rebellion voleva tornare sull'isola per raccogliere altro materiale, ma non ha potuto farlo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19.

Sniper Elite 5 è attualmente in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. La data d'uscita è stata fissata al 14 febbraio 2022, ossia tra circa un mese.

Leggiamo la trama del gioco:

Francia, 1944 - Chiamato a svolgere un'operazione segreta dei Ranger statunitensi per indebolire le fortificazioni del Vallo Atlantico lungo la costa della Bretagna, il tiratore scelto Karl Fairburne entra in contatto con la Resistenza francese. Ben presto si viene a conoscenza di un progetto nazista segreto che minaccia di porre fine alla guerra prima che gli Alleati possano invadere l'Europa: l'operazione Kraken.