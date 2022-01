FIFA 22 Ultimate Team, Squadra dell'Anno 2021: ecco i candidati, votazioni aperte

FIFA 22 si appresta a incoronare la Squadra dell'Anno 2021 per la modalità Ultimate Team: la lista dei candidati è ora completa e le votazioni sono aperte.

Protagonista di un lancio da record con oltre 9 milioni di giocatori, FIFA 22 dà ai propri utenti ogni anno la possibilità di votare i giocatori che faranno parte del Team of the Year, e anche stavolta l'elenco degli atleti è davvero interessante. Eccolo!

Squadra dell'Anno 2021, i portieri



Courtois

Donnarumma

Ederson

Maignan

Martine

Mendy

Oblak

Squadra dell'Anno 2021, i difensori



Alaba

Alexander-Arnold

Azpilicueta

Bonucci

Chiellini

Davies

Gunter

Hakimi

Hernandez

Hummels

Jesus Navas

Joao Cancelo

Jordi Alba

Kjaer

Koundé

Marquinhos

Reinildo

Romero

Ruben Dias

Rudiger

Shaw

Skriniar

Spinazzola

Trippier

Walker

Squadra dell'Anno 2021, i centrocampisti



Barella

Bellingham

Bruno Fernandes

Casemiro

Dani Olmo

De Bruyne

Diaz

Fabinho

Fekir

Foden

Goretzka

Jorginho

Kanté

Kimmich

Kostic

Locatelli

Lucas Paqueta

Marcos Llorente

Modric

Mount

Muller

Pedri

Rice

Son

Verratti

Wirtz

Squadra dell'Anno 2021, gli attaccanti



Benzema

Chiesa

Cristiano Ronaldo

David

Gerard Moreno

Grealish

Haaland

Immobile

Insigne

Kane

Lewandowski

Lukaku

Martinez

Mbappé

Messi

Neymar Jr.

Oyarzabal

Payet

Salah

Suarez

Tadic

Vlahovic

"Abbiamo stilato la lista degli 80 protagonisti negli ultimi 12 mesi. Ora tocca a te aiutarci a comporre l'undici ideale votando la tua Squadra dell'anno", si legge sul sito ufficale di FIFA 22. "Dai portieri saracinesca ai difensori insuperabili, passando per i padroni del centrocampo e gli attaccanti più letali, col tuo voto puoi decidere chi si guadagnerà un posto nell'undici finale."

"La Squadra dell'anno verrà annunciata in data da definire, con oggetti giocatore TOTY speciali dalle valutazioni tra le più alte della stagione rilasciati in FIFA 22 Ultimate Team per celebrare i migliori calciatori al mondo votati dal pubblico. Sostieni i migliori. Vota subito."