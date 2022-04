Sonic 2 - Il Film: Idris Elba aveva un'idea originale per interpretare Knuckles, ma l'hanno fermato

In Sonic 2 - Il Film, Idris Elba interpreta Knuckles, avversario di Sonic e Tails, e alleato di Dr Robotnik. Intervistato dal New York Times, l'attore e doppiatore ha affermato che aveva avuto un'idea originale per il personaggio, ovvero doppiarlo con una voce stridula. La produzione, però, glielo ha impedito.

Elba ha detto: "In realtà volevo provare a interpretare Knuckles con una voce stridula. Ho pensato che sarebbe stato divertente. Ma loro non ritenevano che avrebbe funzionato e l'idea è stata messa da parte immediatamente. Abbiamo provato diverse voci, cadenze, accenti. Knuckles non parla molto, ma quando parla è molto diretto".

La locandina di Sonic 2 - Il film

Elba, conosciuto soprattutto per The Wire e Luther, si è definito "al cento per cento" un videogiocatore e ha svelato la sua eccitazione all'idea recitare in Sonic the Hedgehog 2 nell'intervista. Elba ha spiegato di essere cresciuto con un Sega Genesis, quindi il franchise di Sonic è proprio il suo genere. È anche entusiasta di condividere il film con suo figlio di 7 anni, che non è stato in grado di guardare molto delle produzioni di Elba, che di norma propongono tematiche troppo adulte per un bambino.

Vi segnaliamo infine che il Dr Robotnik non sarà sostituito da un altro attore, se Jim Carrey dovesse ritirarsi.