Sonic è tristemente impopolare in Giappone, per un ex-SEGA

Sonic the Hedgehog è uno dei personaggi più riconoscibili del mondo dei videogiochi, ma non è famoso allo stesso modo in tutto il mondo. In Giappone , ad esempio, pare non avere grossa presa, come spiegato da un ex-sviluppatore di SEGA, che lo ha definito " tristemente impopolare ".

Un personaggio impopolare?

Sonic non è amatissimo dai giapponesi

A dirlo è stato Del Walker commentando la foto di Phil Spencer con un'immagine di Sonic durante un viaggio in Giappone. Walker ha lavorato per due studi di SEGA, a due giochi di Sony.

Walker: "Questa immagine mi diverte moltissimo, avendo lavorato per due studi di SEGA a due giochi di Sonic, perché il pubblico giapponese non ama il personaggio di Sonic. Chiunque sia stato in Giappone sa che in giro non si trovano immagini di Sonic. La maggior parte dei giapponesi non capiscono perché sia così popolare in occidente."

Walker ha poi specificato: "Non è divertente perché qualcuno sta fingendo, è solo culturalmente divertente quando si comprende il contesto di come Sonic sia un personaggio giapponese PER gli occidentali. È come mostrare una foto di Tommy Lee Jones a una sfilata di registi giapponesi in visita."

Insomma, Walker ha voluto sottolineare come Sonic sia un personaggio giapponese costruito appositamente per piacere al pubblico occidentale, lì dove in patria non risulta essere amatissimo. Del resto è la storia stessa della nascita del personaggio a dirci che lo sviluppatore ha ragione, considerando che fu caratterizzato proprio con il pubblico USA in testa.