Starfield: mod aggiunge il meteo dinamico

Il modder Ainsy ha pubblicato una mod per Starfield che aggiunge il meteo dinamico al gioco. Sostanzialmente la mod si occupa di modificare il meteo automaticamente mentre si gioca, consentendo anche nuove variazioni in zone climatiche/biomi differenti.

Pioggia e fulmini

Si chiama Starfield Dynamic Weather Mod, la potete scaricare su Nexus Mods e poi potete preparare l'ombrello. Dopo l'installazione il ciclo metereologico di Starfield subirà enormi variazioni, con l'introduzione di tempeste di fulmini, tempeste di sabbia, pioggia, neve e altro ancora.

La mod ha tre versioni: slow, medium e fast. Già i nomi dovrebbero far capire in cosa differiscono: nella velocità delle transizioni tra le condizioni metereologiche. Quindi chi ama avere lunghi passaggi tra una tempesta e un limpido tramonto dovrebbe installare la versione slow, chi vuole le transizioni standard dovrebbe optare per medium, quella consigliata, mentre chi gradisce le transizioni veloci dovrebbe puntare a fast.

Esiste in realtà anche una quarta versione, chiamaa Realistic, che rimane aderente ai cicli stabiliti dal gioco, ma ne aumenta la velocità per renderli più presenti.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è disponibile per PC e Xbox Series X/S. Potete giocarci anche tramite abbonamento a Game Pass.