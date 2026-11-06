Sony chiude un gioco di Ratchet & Clank live service prima ancora di lanciarlo ufficialmente

Pur essendo stato lanciato nel novembre del 2025 attraverso un soft launch in alcuni paesi , il gioco non ha ricevuto una vera e propria uscita globale ufficiale, e a quanto pare non la raggiungerà mai.

Un altro esperimento di Sony nell'ambito dei live service multiplayer va incontro a un destino amaro: in questo caso la questione è particolare perché il gioco in oggetto, ovvero Ratchet & Clank: Ranger Rumble , verrà chiuso prima ancora di essere stato lanciato in maniera ufficiale .

Uno sparatutto spin-off della serie

Evidentemente, Ratchet & Clank: Ranger Rumble non ha raggiunto i risultati sperati e Sony ha deciso di chiudere il progetto, a poco meno di un anno dal lancio originale e senza che il gioco fosse stato messo a disposizione sul mercato globale.

Lo scorso luglio erano state aperte le pre-registrazioni in vista di un lancio globale di questo particolare sparatutto, che evidentemente puntava ad arrivare su altri mercati, ma successivamente i programmi sono cambiati.

Si tratta di un hero shooter free-to-play per piattaforme mobile sviluppato da Oh Bibi in collaborazione con PlayStation e Insomniac Games, che mette i giocatori all'interno di un simulatore di combattimento creato dal capitano Qwark per selezionare la nuova generazione di ranger galattici, con tutte le conseguenze imprevedibili che ci si può aspettare.

Le partite combinano scontri PvP con elementi PvE dinamici, dove impersoneremo uno dei 12 eroi disponibili al lancio (tra cui ovviamente Ratchet), ciascuno dotato di abilità, armi e stili di gioco unici. Il cast include sia volti storici della serie sia nuovi personaggi, tra cui Lombax inediti sviluppati in stretta collaborazione con Insomniac.