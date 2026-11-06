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Per un analista, God of War Ragnarok è ancora il gioco PlayStation di maggior successo

Un analista ha condiviso nuovi dati sulle vendite di God of War Ragnarok, evidenziando il suo enorme successo commerciale e le grandi aspettative per la serie TV di Prime Video.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/11/2026
God of War Ragnarok
God of War Ragnarok
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Un responsabile dell'analisi di mercato di Alinea Analytics ha condiviso nuovi dati sulle vendite complessive di God of War Ragnarok, confermando il successo commerciale del titolo anche a distanza di anni dal debutto. Secondo le stime dell'analista, il gioco sarebbe ancora il first-party PlayStation con il maggior incasso dell'attuale generazione di console. Elliott ha inoltre espresso grande fiducia nell'adattamento televisivo prodotto da Prime Video, prevedendo un successo potenzialmente superiore a quello di Fallout.

I dati

Le informazioni sono state riportate da Rhys Elliott, responsabile dell'analisi di mercato presso Alinea Analytics, che su X ha condiviso nuovi dati sulle vendite complessive di God of War Ragnarok. Stando alle sue stime, il titolo avrebbe venduto 21,6 milioni di copie tra PlayStation e Steam, di cui 1,6 milioni sulla piattaforma di Valve, generando complessivamente 1,4 miliardi di dollari di ricavi lordi.

I dati su God of War Ragnarok
I dati su God of War Ragnarok

Elliott ha anche preso in considerazione Marvel's Spider-Man 2, anticipando una possibile domanda: come ha fatto God of War Ragnarok a superare un titolo del genere? L'analista ha sottolineato che l'avventura di Insomniac Games è un'esclusiva PS5 e, di conseguenza, non è disponibile su PS4, potendo contare su una base di utenti più limitata. Inoltre, Ragnarok è arrivato sul mercato circa un anno prima, avendo quindi più tempo per accumulare vendite. Alla luce di questi risultati, si confermerebbe il gioco first-party PlayStation con il maggior incasso dell'attuale generazione di console.

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Ha poi parlato delle vendite del 2026: "È anche un altro titolo di successo intramontabile per PlayStation. Quest'anno, Ragnarok ha già venduto 1,1 milioni di copie, generando quasi 60 milioni di dollari (il 68% su PlayStation), superando i nuovi titoli del 2026 come Gears of War E-Day e Saros. Complessivamente, Ragnarok è stato giocato da 6,7 milioni di utenti PlayStation Plus (è stato aggiunto al piano Extra circa due anni fa). Quindi quest'anno ha ottenuto ottimi risultati nonostante la cannibalizzazione degli abbonamenti. È questo il fascino del franchise di God of War".

Come anticipato, Elliott ha espresso il proprio parere anche sull'adattamento televisivo di God of War, con Dave Bautista tra i protagonisti. Secondo l'analista, la serie prodotta da Prime Video potrebbe rivelarsi un successo enorme, arrivando potenzialmente a superare persino Fallout.

Intanto cresce l'attesa per God of War Laufey

Ragnarok è innegabilmente di grande spessore, molto più maturo in tutte le dinamiche di gameplay, rispetto al suo predecessore, nonché più completo e profondo. Inoltre, presenta un sistema di combattimento molto vario, stratificato e gratificante, come vi abbiamo scritto nella nostra recensione di God of War Ragnarok.

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A contribuire sono i tanti nemici diversi e la giusta varietà di mini boss, sebbene il tono della narrazione sia molto più leggero e scanzonato rispetto al titolo precedente. Resta quindi da vedere in che modo verrà accolto il nuovo God of War Laufey, che tuttavia è stato rimandato di qualche mese.

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