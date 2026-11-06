Per un analista, God of War Ragnarok è ancora il gioco PlayStation di maggior successo

Un responsabile dell'analisi di mercato di Alinea Analytics ha condiviso nuovi dati sulle vendite complessive di God of War Ragnarok, confermando il successo commerciale del titolo anche a distanza di anni dal debutto. Secondo le stime dell'analista, il gioco sarebbe ancora il first-party PlayStation con il maggior incasso dell'attuale generazione di console. Elliott ha inoltre espresso grande fiducia nell'adattamento televisivo prodotto da Prime Video, prevedendo un successo potenzialmente superiore a quello di Fallout.
I dati
Le informazioni sono state riportate da Rhys Elliott, responsabile dell'analisi di mercato presso Alinea Analytics, che su X ha condiviso nuovi dati sulle vendite complessive di God of War Ragnarok. Stando alle sue stime, il titolo avrebbe venduto 21,6 milioni di copie tra PlayStation e Steam, di cui 1,6 milioni sulla piattaforma di Valve, generando complessivamente 1,4 miliardi di dollari di ricavi lordi.
Elliott ha anche preso in considerazione Marvel's Spider-Man 2, anticipando una possibile domanda: come ha fatto God of War Ragnarok a superare un titolo del genere? L'analista ha sottolineato che l'avventura di Insomniac Games è un'esclusiva PS5 e, di conseguenza, non è disponibile su PS4, potendo contare su una base di utenti più limitata. Inoltre, Ragnarok è arrivato sul mercato circa un anno prima, avendo quindi più tempo per accumulare vendite. Alla luce di questi risultati, si confermerebbe il gioco first-party PlayStation con il maggior incasso dell'attuale generazione di console.
Ha poi parlato delle vendite del 2026: "È anche un altro titolo di successo intramontabile per PlayStation. Quest'anno, Ragnarok ha già venduto 1,1 milioni di copie, generando quasi 60 milioni di dollari (il 68% su PlayStation), superando i nuovi titoli del 2026 come Gears of War E-Day e Saros. Complessivamente, Ragnarok è stato giocato da 6,7 milioni di utenti PlayStation Plus (è stato aggiunto al piano Extra circa due anni fa). Quindi quest'anno ha ottenuto ottimi risultati nonostante la cannibalizzazione degli abbonamenti. È questo il fascino del franchise di God of War".
Come anticipato, Elliott ha espresso il proprio parere anche sull'adattamento televisivo di God of War, con Dave Bautista tra i protagonisti. Secondo l'analista, la serie prodotta da Prime Video potrebbe rivelarsi un successo enorme, arrivando potenzialmente a superare persino Fallout.
Intanto cresce l'attesa per God of War Laufey
Ragnarok è innegabilmente di grande spessore, molto più maturo in tutte le dinamiche di gameplay, rispetto al suo predecessore, nonché più completo e profondo. Inoltre, presenta un sistema di combattimento molto vario, stratificato e gratificante, come vi abbiamo scritto nella nostra recensione di God of War Ragnarok.
A contribuire sono i tanti nemici diversi e la giusta varietà di mini boss, sebbene il tono della narrazione sia molto più leggero e scanzonato rispetto al titolo precedente. Resta quindi da vedere in che modo verrà accolto il nuovo God of War Laufey, che tuttavia è stato rimandato di qualche mese.