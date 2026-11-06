Heroes of Might and Magic III Remake avrà tre stili di gioco per ritrovare l'esperienza originale

Gli sviluppatori di Heroes of Might and Magic III Remake , da non confodere con Heroes of Might and Magic: Olden Era , hanno presentato una nuova funzionalità chiamata Playstyles , pensata per consentire ai giocatori di adattare l'esperienza alle proprie preferenze. L'annuncio arriva in risposta alle discussioni nate nella community dopo la presentazione del progetto, soprattutto riguardo alla necessità di preservare le caratteristiche che hanno reso celebre il capitolo originale, nonostante il passaggio a una grafica tridimensionale e a una nuova impostazione della telecamera.

Come più vi piace

Il sistema comprenderà tre configurazioni predefinite, denominate Classic, Strategic e Immersive, alle quali si aggiungerà una modalità completamente personalizzabile. Le opzioni permetteranno di intervenire su elementi visivi come colori, illuminazione, telecamera e dimensioni degli oggetti, ma anche su aspetti del gameplay quali velocità degli spostamenti, rapidità dei combattimenti e riproduzione delle animazioni.

Il menù dei preset

Gli sviluppatori hanno dedicato particolare attenzione allo stile Classic, progettato per avvicinarsi il più possibile all'esperienza di Heroes III del 1999. Per ottenere questo risultato sono stati modificati i colori e l'illuminazione, cercando di recuperare l'estetica delicata, simile a quella di un dipinto a olio, che caratterizzava il gioco originale.

Un altro intervento riguarda le dimensioni di creature, eroi e alcuni elementi presenti sulla mappa dell'avventura, che sono stati ingranditi per renderli maggiormente riconoscibili. La scelta dovrebbe migliorare la leggibilità delle unità nemiche, delle risorse e degli artefatti, riducendo al tempo stesso il disturbo visivo causato dall'illuminazione dinamica. Anche la telecamera sarà più distante e posizionata più in alto rispetto a quella mostrata nei precedenti filmati, mentre la minimappa riprenderà direttamente l'aspetto dell'originale.