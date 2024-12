Sony ha annunciato I vincitori del 30th Anniversary PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia

In occasione del 30° anniversario di PlayStation, Sony ha pubblicato i vincitori del 30th Anniversary PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia, celebrando in questo modo i maggiori successi su PS4 e PS5 provenienti da team e publisher asiatici.

Si tratta di una premiazione organizzata annualmente da Sony, con candidature e premi gestiti direttamente dalla compagnia, che in questo caso si concentra sull'assegnare riconoscimenti speciali ai titoli che si sono distinti in maniera particolare, nel corso dell'anno, sul mercato e presso il pubblico di PlayStation.

Trattandosi dei partner asiatici, i premiati sono giochi sviluppati da team provenienti da tale area a da team esterni a PlayStation Studios, anche se in alcuni casi i giochi in questione sono comunque pubblicati da Sony in termini di publishing e distribuzione.