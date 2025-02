Sony Interactive Entertainment integra SN Systems, un pezzo fondamentale di PlayStation

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che integrerà la società sussidiaria SN Systems, sviluppatrice di strumenti di programmazione per i creatori di giochi su console PlayStation, in un'unica società a partire dal 1° aprile.

SN Systems è stata fondata nel 1990 e acquisita da Sony Interactive Entertainment, all'epoca chiamata Sony Computer Entertainment, nel 2005. Da allora, ha collaborato strettamente con Sony Interactive Entertainment per creare kit di sviluppo software e strumenti per PlayStation 3, PS Vita, PlayStation 4 e PlayStation 5. Non si occupa direttamente dello sviluppo dei videogiochi.