Ubisoft ha appena lanciato un gioco di cui nessuno si è accorto che si sta rivelando un insuccesso enorme

Oggi Ubisoft ha lanciato la versione 1.0 di un gioco, disponibile in realtà dallo scorso anno, senza fargli alcuna campagna marketing rilevabile. Si chiama BattleCore Arena e, nemmeno a dirlo, è passato completamente inosservato, mostrando già dei forti segnali di crisi.

Sviluppato da Ubisoft Bordeaux, BattleCore Arena è un sparatutto platform peer-to-peer gratuito, in cui bisogna imparare a gestire la forza di gravità per vincere delle velocissime battaglie PvP. Sembra una specie di clone di Marble Madness in cui bisogna spararsi addosso.