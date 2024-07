Sony Inzone H9, le cuffie da gaming wireless sono in offerta su Amazon per il Prime Day

Il prezzo consigliato per queste cuffie è di 299,99 euro, mentre quello in offerta riservato agli utenti abbonati a Prime è di soli 219 euro, con un risparmio di circa 80 euro. Si tratta del prezzo più basso come prodotto venduto e spedito da Amazon .

Come da tradizione Amazon propone sconti di ogni tipo per il Prime Day , incluse offerte sulle cuffie da gaming. Ad esempio, al momento è possibile acquistare l'headset Sony Inzone H9 beneficiando di uno sconto del 27% rispetto al prezzo standard. Se siete interessati, potrete accedere alla pagina dedicata alla promozione tramite questo indirizzo , oppure cliccando sul box sottostante.

Le caratteristiche delle Inzone H9

Le Sony Inzone H9 sono delle cuffie gaming wireless di fascia alta, progettate per offrire un'esperienza di gioco immersiva e un audio di qualità eccellente sia su PC che su PS5, dove sono pienamente supportate. Grazie alla forma unica del diaframma, riproducono i suoni ad alta e bassa frequenza in modo fluido e realistico, mentre con la tecnologia 360 Spatial Sound, che converte i segnali stereo a 2 canali in surround 7.1, creando un suono spaziale di qualità superiore e garantendo un'esperienza di gioco coinvolgente.

Un'immagine con alcune delle caratteristiche delle Sony Inzone H9

Vantano la tecnologia Dual Noise Sensor per eliminare i rumori circostanti, permettendo all'utente di concentrarsi pienamente sul gioco, ma è possibile anche attivare la modalità Ambient Sound, per non perdere chiamate, il campanello o conversazioni. Le cuffie montano un microfono bidirezionale boom per le comunicazioni con funzione mute.

La batteria offre fino 32 ore di utilizzo con una ricarica completa e tramite la ricarica rapida 10 minuti di carica assicurano un'ora di gioco. Si connettono tramite wireless, sfruttando il dongle USB presente nella confezione, e possono collegarsi simultaneamente anche a un altro dispositivo tramite Bluetooth, ad esempio uno smartphone per mixare in cuffia l'audio di una chiamata, di Discord o musica.