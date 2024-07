SAE Institute lancia a Milano il corso di Produzione Game

"Il programma Game Production fornisce competenze multidisciplinari grazie ad un percorso di apprendimento e approccio didattico che unisce teoria ed esperienza pratica," dice l'Istituto. "Gli studenti sviluppano le conoscenze teoriche insieme alle abilità pratiche necessarie per trasformare la loro creatività in contenuti multimediali interattivi nell'ambito del gaming e della gamification."

SAE Institute ha annunciato la partenza a ottobre 2024 del corso di Diploma Accademico di Primo Livello in Produzione Videoludica e Media Interattivi (richiesta di accreditamento presentata a febbraio 2024), che consentirà agli studenti di acquisire competenze multidisciplinari nell'ambito dello sviluppo dei videogiochi.

I dettagli del corso

Il corso si svolgerà nel campus milanese di SAE Institute, situato nella parte est della città, in zona Lambrate. Partirà a ottobre e durerà tre anni, articolati in sei cicli semestrali. Saranno riconosciuti agli studenti 180 CFA (crediti formativi accademici) e aprirà loro le porte di diverse carriere: game designer, gamification specialist, interaction & gameplay designer, UI designer, technical artist, level designer, game developer e concept artist.

Due studentesse del SAE Institute

Il corso, in fase di accreditamento dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è pensato anche per chi si avvicina per la prima volta allo studio dei videogiochi, e mira alla realizzazione di progetti concreti, spendibili lavorativamente, realizzati con il supporto di docenti e tutor.

Per ricevere maggiori informazioni sul corso, visitate questa pagina oppure scrivete all'indirizzo admissions.milano@sae.edu

Gli obiettivi formativi mirano a dotare gli studenti delle competenze che portano dal concept al lancio di un videogioco sul mercato, passando per le fasi di progettazione e sviluppo. L'approccio del corso sarà essenzialmente pratico, così che gli studenti possano individuare il loro stile personale e produrre uno showreel, da utilizzare poi per presentarsi all'interno dell'industria videoludica. A completare il percorso di studi ci saranno anche dei confronti diretti con il mondo professionale, nonché delle attività di progetto e degli stage curriculari anche all'estero grazie al programma Erasmus +.

Tutti gli studenti che completeranno con successo il percorso scolastico entreranno nella SAE Alumni Association, una comunità globale che celebra i risultati di professionisti creativi di talento.

Vediamo nel dettaglio il piano di studi:

Uno dei computer del SAE Institute

1° anno Fenomenologia dei media interattivi Psicosociologia dei consumi culturali Tecnologie e applicazioni digitali Sistemi Interattivi Concept Planning Inglese Scrittura creativa Archetipi dell'immaginario Drammaturgia Multimediale Tecniche di modellazione digitale - computer 3D

2° anno Fondamenti di Informatica per game engine 1 Interaction Design 1 Computer games Sound design per i videogiochi Insegnamento a scelta Fondamenti di marketing culturale Diritto, legislazione ed economia dello spettacolo Fenomenologia dei media videoludici Fondamenti di Informatica per game engine 2 Tecniche e metodologie dei videogiochi

3° anno Informazione per l'arte: mezzi e metodi Realtà virtuali e paradigmi della complessità Sociologia dei nuovi media Progettazione multimediale Interaction Design 2 Progettazione della professionalità Insegnamento a scelta Teoria e metodo dei mass media Culture Digitali Tirocini, stage, progetti extracurricolari Prova finale



L'Istituto specifica che la frequenza è intensiva dal lunedì al sabato, in fascia oraria estesa. I requisiti d'ingresso sono: età minima di 18 anni, diploma di scuola secondaria o equivalente, conoscenza della lingua italiana livello minimo B2 (per studenti internazionali). Inoltre, l'ammissione è subordinata a un colloquio attitudinale e a eventuali verifiche integrative delle esperienze pregresse.

Per ricevere maggiori informazioni sul corso, visitate questa pagina oppure scrivete all'indirizzo admissions.milano@sae.edu.