Spider-Man: No Way Home: la Cina ha chiesto il taglio della Statua della Libertà

Stando a Matthew Belloni di Puck.news, la Cina avrebbe chiesto alla produzione di Spider-Man: No Way Home un grosso taglio per ammettere il film nelle sale nazionali: la Statua della Libertà. Il giornalista ha ricevuto conferma della notizia da diverse fonti, che avrebbero parlato di taglio completo o riduzione della presenza del più iconico monumento degli Stati Uniti d'America dalla pellicola.

Attenzione, perché qui di seguito daremo delle anticipazioni sulla storia di Spider-Man: No Way Home. Se non volete averne, non continuate a leggere.

Considerando che la Statua della Libertà fa da sfondo alla battaglia finale tra gli Spider-Man e i vari antagonisti, la richiesta è stata considerata inaccettabile, quasi oltraggiosa, vista anche la natura stessa dei super eroi Marvel e il rapporto che hanno con la statua stessa.

In effetti sarebbe stato complicato tagliare la Statua della Libertà dal film senza snaturarlo completamente. Comunque sia questo è solo l'ennesimo caso che mostra l'idiosincrasia delle autorità cinesi per i film di super eroi: è da Avengers: Endgame che un film dell'MCU non viene distribuito in Cina. Black Widow, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Eternals e Spider-Man: No Way Home non sono mai arrivati da quelle parti, nonostante il successo dei film precedenti. Anche Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembra essere destinato alla stessa sorte.

Che il governo cinese consideri i film di super eroi pura propaganda statunitense?