Lies of P: sviluppatori puntano a 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X, avrà due modalità grafiche

Neowiz, il publisher di Lies of P, l'intrigante souls-like con protagonista Pinocchio ha affermato che il gioco offrirà due modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X e che gli sviluppatori stanno lavorando per garantire sia 4K che 60 fps su console.

Stando a quanto riportato sulle pagine di GamingBolt, Lies of P presenterà due modalità grafiche per PS5 e Xbox Series X, ovvero Quality Mode e Performance Mode. Come di consueto, la prima offrirà la risoluzione 4K nativa, con framerate bloccato a 30fps. La seconda, invece, sacrificherà la risoluzione, scendendo a 1440p, per garantire i 60fps e dunque un'esperienza di gioco più fluida.

Tuttavia al momento gli sviluppatori stanno lavorando con l'obiettivo di garantire sia il 4K nativo che framerate che punta ai 60 fps con il preset Quality, dunque informazioni precise al riguardo arriveranno solo a ridosso del lancio del gioco, che attualmente non ha ancora una data di uscita. Allo stesso modo, al momento il team di sviluppo non si è espresso sulle performance su Xbox Series S.

Lies of P è un gioco d'azione di stampo soulslike in un mondo crudele e oscuro della Belle Époque. Dopo essersi svegliato in una stazione dei treni abbandonata a Krat, una città sconvolta dalla follia e dalla voglia di sangue, il protagonista Pinocchio si metterà in cerca di Geppetto. Il gioco avrà quest procedurali che influenzano la trama, sarà possibile potenziare le armi e ottenere nuove skill per il protagonista, inoltre è presente un misterioso quanto interessante sistema di "bugie" che influenzerà il corso degli eventi.