Spotify prepara il lancio di Music Pro, il nuovo servizio premium per i super fan

Spotify ha già avviato trattative con promotori e venditori di biglietti per implementare opzioni esclusive per gli utenti Music Pro, come l'accesso anticipato alle prevendite o la possibilità di acquistare posti migliori ai concerti. Tuttavia, i dettagli esatti del funzionamento di questa funzione devono ancora essere finalizzati.

Spotify sta lavorando a Music Pro, un nuovo livello di abbonamento pensato per i fan più accaniti della musica. Secondo fonti vicine all'azienda, il servizio avrà un costo aggiuntivo fino a 5,99 dollari al mese rispetto agli attuali piani di abbonamento e offrirà audio di qualità superiore, strumenti di remix avanzati e accesso privilegiato ai biglietti per i concerti. Il debutto di Music Pro è previsto entro la fine del 2025 , anche se i dettagli sulle funzionalità e sui diritti d'uso con le principali case discografiche sono ancora in fase di definizione.

Un passo strategico per diversificare l’offerta

Dopo anni in cui l'azienda ha mantenuto prezzi stabili nei principali mercati, Spotify ha iniziato a esplorare nuove possibilità per differenziare i piani di abbonamento e aumentare le entrate, puntando sui consumatori disposti a pagare di più per servizi premium. Questo nuovo modello segue la recente introduzione di audiolibri integrati nei piani standard e l'aumento dei prezzi di alcune offerte già esistenti.

L'analisi del tier Super-Premium

I colossi discografici stanno spingendo affinché i servizi di streaming offrano pacchetti con funzionalità differenziate, soprattutto ora che la crescita nei mercati maturi come Stati Uniti ed Europa sta rallentando. Music Pro rappresenta un tentativo di Spotify di monetizzare al meglio gli utenti più fedeli, ovvero coloro che non si limitano ad ascoltare musica in streaming ma investono anche in merchandising, concerti e club esclusivi.