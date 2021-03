Square Enix ha in cantiere diversi remake presso Forever Entertainment

Forever Entertainment, lo studio polacco responsabile del recente Panzer Dragoon: Remake per Nintendo Switch, ha svelato di aver siglato un accordo con Square Enix per realizzare "diversi" remake dei suoi brand più famosi. Questi ramake avranno "un nuovo design grafico", ma manterranno "gameplay e scenari" inalterati.

O, detto in altre parole, Square Enix ha intenzione di pubblicare "diversi" remake dei suoi "brand" più famosi e ha scelto Forever Entertainment per la realizzazione di questi progetti. A quanto si legge dall'accordo, dovrebbe trattarsi di modifiche più dal punto di vista grafico che da quello strutturale. Lo studio, infatti, si impegna ad essere "fedele alla visione originale" del gioco.

I ricavati ottenuti dalla pubblicazione "su tutte le piattaforme" saranno divisi equamente tra Forever Entertainment e Square Enix. Forever Entertainment dovrà, però, coprire i costi di sviluppo con mezzi propri.

Il remake di Panzer Dragoon per Switch è uno dei più recenti lavori di Forever Entertainment.

Ancora non si sanno ulteriori dettagli di questo accordo, come le serie prese in considerazione o le piattaforme che saranno coinvolte nell'operazione, ma visti i recenti lavori di Forever Entertainment immaginiamo che Nintendo Switch sarà una delle console che vedrà arrivare questi nuovi giochi.

In seguito alla diffusione di questo accordo, le azioni di Forever Entertainment sono salite del 10%.