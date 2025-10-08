0

L'SSD Crucial P510 da 2TB da 10.000 MB/s è in sconto al prezzo più basso di sempre su Amazon

La Festa delle Offerte Prime di Amazon ci propone il miglior sconto di sempre per l'SSD Crucial P510 da 2TB che è in grado di arrivare a 10.000 MB/s in fase di lettura.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/10/2025
SSD Crucial P510

Tramite Amazon possiamo sfruttare le promozione della Festa delle Offerte Prime che ci garantiscono ora uno sconto dell'11% rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni per un SSD Crucial P510 da 2TB. Si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni è 196.99€, mentre il prezzo precedente all'attuale promozione era 254.99€. Ricordiamo che lo sconto è valido unicamente per chi è iscritto ad Amazon Prime.

I dettagli dell'SSD Crucial P510

Questo SSD è di tipo PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2. Nello specifico il modello che vi proponiamo è da 2 TB, la quantità perfetta per tenere installati tanti giochi senza spendere cifre enormi per tagli superiori. Non si tratta però solo questione di spazio aggiuntivo.

L'SSD Crucial P510 è compatibile con notebook e computer desktop

Il Crucial P510 propone infatti velocità notevoli, precisamente fino a 10.000 MB/s in fase di lettura e fino a 8.700 MB/s in fase di scrittura. Questo modello propone inoltre una 'architettura ad alta efficienza energetica che è più fredda e consuma quasi il 25% di energia in meno.

