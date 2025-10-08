The Walking Dead invade World of Tanks Blitz con una speciale collaborazione

Wargaming ha annunciato con un trailer la speciale collaborazione fra World of Tanks Blitz e The Walking Dead, nell'ambito di un evento che partirà domani, 9 ottobre, e durerà fino al 20 ottobre, con tantissime ricompense per i giocatori.
Pensato per immergerci in qualche modo nelle atmosfere della celebre serie televisiva prodotta da AMC, l'evento sarà caratterizzato da novità come i Survivor Tank: speciali carri armati decorati con livree e simboli che richiamano il mondo infestato dagli zombie.
Non mancheranno ovviamente mimetiche a tema, oggetti da collezione, sfondi per il profilo e avatar esclusivi dedicati a due figure leggendarie: Daryl Dixon, l'abile cacciatore interpretato da Norman Reedus, e Negan, il carismatico ma spietato leader portato sullo schermo da Jeffrey Dean Morgan.
Disponibile gratis su PC, Nintendo Switch, iOS e Android, World of Tanks Blitz conferma con questa collaborazione la sua capacità di fondere elementi appartenenti alla cultura pop con la sua formula a base di battaglie strategiche online.
Una strategia vincente?
Fortnite ha lanciato un crossover con The Walking Dead lo scorso marzo, a conferma di come il mondo creato da Robert Kirkman sia ancora decisamente attuale e costituisca un ottimo strumento per il rilancio di un live service come World of Tanks Blitz.
Capace di offrire un'esperienza per molti versi più accessibile rispetto all'originale World of Tanks, Blitz è stato in grado di macinare numeri importanti e magari questo genere di strategia potrà consentirgli di tornare alla ribalta ancora una volta.