ARC Raiders gira a oltre 400 fps con NVIDIA DLSS 4, il trailer è spettacolare

Nel frattempo, pare che il titolo di Embark Studios sia piuttosto temuto dalla concorrenza , a giudicare dal fatto che nella chat testuale della beta di Call of Duty: Black Ops 7 le parole "ARC Raiders" sono state misteriosamente filtrate.

Ad ogni modo, ARC Raider appare decisamente ben ottimizzato anche senza ricorrere a questo espediente, e sarà possibile verificarlo di persona in anteprima dal 17 al 19 ottobre, quando il gioco sarà protagonista di un ultimo test prima del lancio.

ARC Raiders supporta la tecnologia DLSS 4 : lo conferma lo spettacolare trailer pubblicato da NVIDIA, che mette in risalto le prestazioni e i miglioramenti apportati allo sparatutto in arrivo il prossimo 30 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Fra i due litiganti...?

Secondo Vince Zampella Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 non si fanno la guerra perché sono complementari, ma si tratta di un ragionamento che non tiene conto del tempo e del budget a disposizione degli appassionati, che dovranno loro malgrado compiere una scelta.

Ebbene, in quest'ottica ARC Raiders potrebbe svolgere il ruolo di "terzo incomodo" e ritagliarsi uno spazio fra gli utenti che cercano qualcosa di diverso rispetto alla tradizione dei due franchise di riferimento.