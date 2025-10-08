ARC Raiders gira a oltre 400 fps con NVIDIA DLSS 4, il trailer è spettacolare

ARC Raiders supporta la tecnologia DLSS 4: lo conferma lo spettacolare trailer pubblicato da NVIDIA, che mette in risalto le prestazioni e i miglioramenti apportati allo sparatutto in arrivo il prossimo 30 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Il video si apre con una suggestiva carrellata di scenari, per poi arrivare rapidamente al dunque: la Multi Frame Generation permetterà agli utenti in possesso delle nuove schede video NVIDIA RTX di moltiplicare il frame rate fino a valori assurdi: oltre 400 fps.
Ad ogni modo, ARC Raider appare decisamente ben ottimizzato anche senza ricorrere a questo espediente, e sarà possibile verificarlo di persona in anteprima dal 17 al 19 ottobre, quando il gioco sarà protagonista di un ultimo test prima del lancio.
Nel frattempo, pare che il titolo di Embark Studios sia piuttosto temuto dalla concorrenza, a giudicare dal fatto che nella chat testuale della beta di Call of Duty: Black Ops 7 le parole "ARC Raiders" sono state misteriosamente filtrate.
Fra i due litiganti...?
Secondo Vince Zampella Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 non si fanno la guerra perché sono complementari, ma si tratta di un ragionamento che non tiene conto del tempo e del budget a disposizione degli appassionati, che dovranno loro malgrado compiere una scelta.
Ebbene, in quest'ottica ARC Raiders potrebbe svolgere il ruolo di "terzo incomodo" e ritagliarsi uno spazio fra gli utenti che cercano qualcosa di diverso rispetto alla tradizione dei due franchise di riferimento.