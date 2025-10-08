0

ARC Raiders gira a oltre 400 fps con NVIDIA DLSS 4, il trailer è spettacolare

NVIDIA ha pubblicato l'ormai tradizionale trailer che illustra il supporto alla tecnologia DLSS 4 da parte di ARC Raiders, l'interessante sparatutto in arrivo il 30 ottobre.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   08/10/2025
Alcuni dei personaggi di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders supporta la tecnologia DLSS 4: lo conferma lo spettacolare trailer pubblicato da NVIDIA, che mette in risalto le prestazioni e i miglioramenti apportati allo sparatutto in arrivo il prossimo 30 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il video si apre con una suggestiva carrellata di scenari, per poi arrivare rapidamente al dunque: la Multi Frame Generation permetterà agli utenti in possesso delle nuove schede video NVIDIA RTX di moltiplicare il frame rate fino a valori assurdi: oltre 400 fps.

Ad ogni modo, ARC Raider appare decisamente ben ottimizzato anche senza ricorrere a questo espediente, e sarà possibile verificarlo di persona in anteprima dal 17 al 19 ottobre, quando il gioco sarà protagonista di un ultimo test prima del lancio.

Call of Duty: Black Ops 7 censura le parole "ARC Raiders" nella chat della beta? Call of Duty: Black Ops 7 censura le parole ARC Raiders nella chat della beta?

Nel frattempo, pare che il titolo di Embark Studios sia piuttosto temuto dalla concorrenza, a giudicare dal fatto che nella chat testuale della beta di Call of Duty: Black Ops 7 le parole "ARC Raiders" sono state misteriosamente filtrate.

Fra i due litiganti...?

Secondo Vince Zampella Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7 non si fanno la guerra perché sono complementari, ma si tratta di un ragionamento che non tiene conto del tempo e del budget a disposizione degli appassionati, che dovranno loro malgrado compiere una scelta.

Ebbene, in quest'ottica ARC Raiders potrebbe svolgere il ruolo di "terzo incomodo" e ritagliarsi uno spazio fra gli utenti che cercano qualcosa di diverso rispetto alla tradizione dei due franchise di riferimento.

