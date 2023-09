SSD Samsung 980 PRO da 2 TB con dissipatore per PS5 e PC: l'offerta Amazon propone uno sconto

Tramite Amazon Italia è disponibile un'offerta per un SSD Samsung MZ-V8P2T0CW 980 PRO con dissipatore di calore da 2 TB per PS5 e PC. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 29%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 219.99€ e il prezzo attuale non è il più basso di sempre ma la differenza è di pochi euro: vi sono però 7,49€ di consegna. Il prodotto è venduto e spedito da bell3, venditore con il 92% di recensioni positive.

L'SSD Samsung MZ-V8P2T0CW 980 PRO da 2 TB con dissipatore propone una velocità di lettura sequenziale fino a 7.000 MB/s. È ufficialmente compatibile con PS5 e PC.