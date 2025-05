Ecco l'SSD più veloce al mondo: WD_BLACK SN8100 PCIe Gen 5.0, fino a 8TB con velocità da record

Eric Spanneut, vice president of devices di Sandisk, ha sottolineato come "che si tratti di giochi di alto livello, creazione di contenuti professionali o applicazioni IA, gli utenti che necessitano di alte prestazioni hanno ora a disposizione una soluzione di archiviazione PCIe Gen 5.0 che abbina la velocità all'efficienza energetica per aiutarli a costruire il rig di gioco definitivo o la migliore workstation della categoria, consentendo loro di giocare e creare con prestazioni e affidabilità di livello superiore". Ma andiamo a vedere i numeri di queste prestazioni.

Le specifiche dell'SSD WD_BLACK SN8100 NVMe PCIe Gen 5.0

L'unità WD_BLACK SN8100 NVMe PCIe Gen 5.0 integra l'avanzata tecnologia Sandisk BiCS8 TLC 3D CBA NAND, che garantisce velocità elevate e affidabilità con un profilo di basso consumo energetico e prestazioni termiche ottimizzate. Questa combinazione dovrebbe aver semplificato la progettazione del sistema, eliminando la necessità di costosi sistemi di raffreddamento aggiuntivi.

L'SSD WD_BLACK SN8100 NVMe PCIe Gen 5.0

Tra le caratteristiche principali si evidenziano velocità sequenziali che raggiungono fino a 14.900 MB/s in lettura e 14.000 MB/s in scrittura, con prestazioni casuali superiori a 2.300.000 IOPS (per i modelli da 2 TB e 4 TB). Parliamo del doppio delle prestazioni in lettura rispetto alle unità PCIe Gen 4.0 di Sandisk. Sandisk promette anche un'efficienza energetica superiore del 100% rispetto alle soluzioni di precedente generazione, con un'ottimizzazione energetica che mantiene il consumo operativo medio a 7W o inferiore, contribuendo a preservare le prestazioni ottimali dell'unità. La resistenza dovrebbe arrivare fino a 2.400 TBW (per il modello da 4TB).

Si tratta di un'unità pensata principalmente per essere sfruttata con l'intelligenza artificiale, ma che in prospettiva futura dovrebbe riuscire ad essere sfruttata anche nel gaming. Anche per questo Sandisk propone l'unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con dissipatore di calore integrato. Questa variante presenta un nuovo design di raffreddamento passivo a basso profilo realizzato in alluminio anodizzato, eliminando la necessità di ventole aggiuntive o rumorose. Per coloro che desiderano personalizzare l'estetica del proprio sistema, il dissipatore è dotato anche di un LED RGB configurabile.

L'SSD WD_BLACK SN8100 NVMe PCIe Gen 5.0 con dissipatore

Le unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD sono già disponibili per l'acquisto su Sandisk.com e presso rivenditori selezionati, con i seguenti prezzi:

206,99 € per il modello da 1TB;

302,99 € per il 2TB;

523,99 € per il 4TB.

La versione con dissipatore sarà disponibile a partire dall'autunno, con prezzi di:

226,99 € per la variante da 1TB;

322,99 € per il 2TB;

543,99 € per il modello da 4TB.

Nel corso dell'anno è prevista anche la commercializzazione di un'unità WD_BLACK SN8100 NVMe SSD da 8TB, disponibile anche nella versione con dissipatore. Intanto potete leggere anche la recensione del Samsung 9100 PRO, un altro nuovo SSD top di gamma con collegamento PCIe 5.0.