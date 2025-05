Google Keep porta finalmente la formattazione del testo anche sul web

Google ha annunciato un aggiornamento atteso da tempo per Google Keep, la sua app di note digitali: da oggi, anche gli utenti della versione web potranno formattare il testo proprio come accade già da tempo su Android. L'aggiornamento è in fase di rollout per tutti gli account Google - personali, Workspace e Workspace Individual - e potrebbe impiegare alcune settimane prima di raggiungere tutti. Le nuove opzioni di formattazione includono grassetto, corsivo, sottolineatura, rimozione della formattazione e la possibilità di trasformare il testo normale in intestazioni H1 e H2. Tutti questi strumenti sono raccolti all'interno di una nuova barra, accessibile cliccando sull'icona della "A sottolineata" nell'angolo in basso a sinistra del riquadro di scrittura.

Un piccolo aggiornamento, ma molto utile per l'organizzazione Per un'app semplice e immediata come Google Keep, l'introduzione di strumenti di formattazione può sembrare un dettaglio secondario. Eppure, per chi usa la piattaforma quotidianamente per gestire liste, appunti, promemoria o idee di lavoro, questa novità cambia completamente l'esperienza d'uso. Ora è finalmente possibile organizzare meglio le note, evidenziare i punti importanti o separare sezioni con titoli chiari e leggibili. Un esempio di formattazione Inoltre, la formattazione offre un vantaggio concreto anche nella ricerca delle informazioni: una nota strutturata consente di trovare al volo i dettagli rilevanti, senza dover scorrere muri di testo uniforme. La nuova barra di editing è minimale, ma sufficiente per permettere agli utenti di dare più ordine e significato visivo ai propri contenuti.