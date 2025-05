DOOM: The Dark Ages Premium Edition con accesso anticipato per PC è in offerta su Instant Gaming

DOOM: The Dark Ages Premium Edition è ora disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 84,99€ rispetto al prezzo originale di 110€. Con l'IVA al 22% applicata in Italia, il prezzo finale sarà di circa 103,68€. Un'offerta ideale per i fan più impazienti, visto che l'accesso anticipato è attivo da oggi. Acquista il gioco da questo link o dal bottone qui sotto. Oltre al gioco completo, la Premium Edition offre DLC della campagna, artbook digitale, colonna sonora, Skin Pack Divinity e il bonus preorder con la Void DOOM Slayer Skin. Il gioco è disponibile in versione digitale per PC tramite Steam e attivabile in Europa.

Un’epica guerra medievale contro l’inferno inizia oggi

Con DOOM: The Dark Ages torniamo alle origini leggendarie del DOOM Slayer, in un'ambientazione oscura e medievale che si ispira alle origini dell'universo narrativo. In un'avventura cinematografica e brutale, affronterai eserciti demoniaci con armi devastanti come la Super Shotgun e la nuova Shield Saw, progettata per tagliare ogni nemico con stile e ferocia.

Il nuovo titolo targato id Software sfrutta Unreal Engine 5 per offrire ambientazioni immense e dettagliate come mai prima. L'avventura si svolge in castelli in rovina, foreste oscure, mondi infernali e altre dimensioni ancora più pericolose. Ogni angolo è pieno di misteri e insidie, e grazie all'accesso anticipato puoi cominciare da subito la tua missione di sterminio delle legioni demoniache. Per altre informazioni, vi lasciamo alla nostra recensione del gioco.