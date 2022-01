Star Wars: Ahsoka, Mary Elizabeth Winstead nel cast della serie TV su Disney+

Ahsoka, la serie TV ambientata nell'universo di Star Wars, vedrà la presenza di Mary Elizabeth Winstead nel cast insieme a Rosario Dawson, che come sappiamo interpreterà il ruolo della protagonista.

Star Wars: Ahsoka sta per entrare in produzione e probabilmente l'ingresso della Winstead rappresenta uno degli ultimi ritocchi prima di dare il via al percorso che porterà alle effettive riprese dello show.

Ricorderete certamente l'attrice per il ruolo di Ramona Flowers in Scott Pilgrim Vs. The World, ma nella sua carriera la Winstead ha partecipato anche a Gemini Man con Will Smith, Birds of Prey e Kate, un action movie di cui è protagonista. Non è ancora chiaro chi sarà il suo personaggio in Ahsoka.

Mary Elizabeth Winstead

Insieme a lei e alla già citata Rosario Dawson, nella serie troveremo anche Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker, probabilmente nell'ambito di flashback e non nei panni di Darth Vader.

Saranno inoltre presenti Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren, anch'essa una figura basata sull'universo animato di Star Wars, e Ivanna Sakhno che interpreterà un ruolo ancora non annunciato.