Star Wars Battlefront 2 è gratis su Epic Store, ma i server EA crollano

Giovedì 14 gennaio, Epic Games Store ha regalato a tutti gli utenti Star Wars Battlefront 2, sparatutto online in prima persona (con anche una modalità single player, ricordiamo). Il gioco ha ovviamente attirato l'attenzione di moltissimi, che lo hanno quindi scaricato e hanno iniziato a giocare. Purtroppo, il numero di giocatori è salito a tal punto da creare un po' di problemi ai server di EA, produttore del gioco.

Come segnalato su Twitter, infatti, Star Wars Battlefront 2 ha causato errori 623, 721 e 918 durante venerdì sera e l'inizio del weekend. Come detto, si tratta di un gioco che include sì una modalità single player, ma è prima di tutto amato per la sua modalità multigiocatore, quindi i nuovi arrivati si sono subito lanciati all'interno di quest'ultima. Pare che EA non avesse previsto un incremento così repentino.

Non è stato svelato il numero esatto di giocatori presenti all'interno di Star Wars Battlefront 2 o anche solo il numero di nuovi giocatori arrivati grazie alla versione gratis dell'Epic Games Store, ma sappiamo che EA ha raddoppiato la capacità dei server lo scorso venerdì, così da assicurarsi che tutti fossero in grado di giocare senza problemi.

Secondo la segnalazione di VG247.com, anche se il peggio è passato, vi sono comunque alcuni problemi di connessione giocando in co-op con gli amici. Problemi di questo tipo non sono positivi, ma EA può solo festeggiare visto l'aumento di utenti che porteranno a maggiori guadagni tramite gli acquisti in-game.

Sempre a tema Star Wars, vi ricordiamo che Ubisoft e Lucasfilm Games sono al lavoro su un nuovo gioco. EA non ha quindi più diritti esclusivi sul franchise di Guerre Stellari, ma EA continuerà a produrre giochi basati sull'IP. Star Wars Battlefront 3 sarà uno dei prossimi ad arrivare sul mercato? Oppure ci sarà spazio per un nuovo Jedi Fallen Order?