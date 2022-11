Star Wars: un nuovo film presto in lavorazione, stando a una voce di corridoio

Stando a quanto riportato da MakingStarWars, canale YouTube dedicato alla notizie sulla saga, presto potrebbe iniziare la lavorazione di un nuovo film di Star Wars. A spifferarlo sarebbe stata una fonte interna agli studi di Pinewood, nel Regno Unito, dove sono stati girati la quasi totalità dei film della saga.

Stando alla gola profonda, i lavori dovrebbero iniziare tra aprile e maggio 2023. La fonte non ha fatto menzione di regista o cast, ma date altre voci di corridoio molto recenti, potrebbe trattarsi del film di Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit, Thor: Love and Thunder) di cui si fa un gran parlare da lungo tempo.

Lucasfilm di suo tace sull'argomento, com'è normale che sia.

Stando a quanto appreso, Disney avrebbe pianificato tre nuovi film di Star Wars, due dei quali avrebbero già le loro date d'uscita. Il primo dovrebbe arrivare il 19 dicembre 2025, mentre il secondo il 17 dicembre 2027. Dando per buone le voci, le tempistiche d'inizio lavorazione del nuovo film sarebbero perfettamente in linea con quanto pianificato.

Naturalmente è giusto ribadire che si sta parlando di voci di corridoio e non di fatti confermati, quindi come tali vanno prese, in attesa che Disney o Lucasfilm confermino o smentiscano.