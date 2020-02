Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor si prepara guardando The Mandalorian

Ewan McGregor si prepara a girare la serie di Obi-Wan Kenobi guardando The Mandalorian e restando aggiornato sulle nuove produzioni legate a Star Wars.



Ospite del Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attore ha speso ottime parole per The Mandalorian: "Mi è piaciuta, mi è davvero piaciuta, e sto cercando di stare al passo con tutti i film di Star Wars man mano che escono."



"Sono davvero entusiasta di questa opportunità, è passato tanto tempo da quando ho impersonato Obi-Wan l'ultima volta, credo fosse il 2003", ha continuato McGregor.



A quel punto l'attore è stato incalzato da una battuta di Fallon sulla possibilità di vedere un baby Kenobi nella serie. "Hai visto The Irishman, no?", ha risposto. "Possono ringiovanirmi fino a rendermi un neonato. Con una piccola barba e una piccola spada laser."