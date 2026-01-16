Star Wars: una nuova trilogia verso il 2030 è sostenuta dai nuovi capi di LucasFilm

Come abbiamo visto, Kathleen Kennedy ha lasciato il ruolo di presidente della compagnia , con la guida ora affidata alla coppia composta da Dave Filoni e Lynwen Brennan , due figure già di enorme importanza tra le produzioni cinematografiche e televisive di LucasFilm.

Con il cambio al vertice di LucasFilm che abbiamo visto in questi giorni, si torna a parlare della nuova trilogia di film di Star Wars perché il progetto sembra essere particolarmente nelle corde dei nuovi boss della compagnia.

Pieno sostegno al progetto di Simon Kinberg

"So che Dave e Lynwen sono molto d'accordo con quello che sta facendo Simon, e si tratterebbe di una nuova trilogia", ha detto Kennedy, riferendosi ai nuovi film di cui è stato incaricato Simon Kinberg, "Nella linea temporale delle cose, questo ci porta ben oltre il 2030. Quindi si tratta davvero del prossimo passo", ha spiegato la presidente uscente.

Non ci sono ancora molte informazioni sui nuovi film di Star Wars affidati a Kinberg, tranne il fatto che un'ispirazione fondamentale sembra provenga da Andor, in base a quanto riferito dall'autore stesso.

"Sono rimasto molto ispirato e quasi sbalordito da ciò che Tony Gilroy ha realizzato con Andor", aveva riferito Kinberg tempo fa al riguardo, "Ho pensato che fosse il miglior racconto di fantascienza che si potesse realizzare in qualsiasi franchise".

Non è ancora chiaro nemmeno se i nuovi film siano considerati gli episodi 10, 11 e 12 di Star Wars o meno, ma dovrebbe comunque trattarsi di una trilogia che potrebbe anche contenere la figura di Rey.

Nel frattempo, i prossimi film del franchise sono The Mandalorian & Grogu in arrivo questo maggio e Star Wars: Starfighter previsto per il 2027.