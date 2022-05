Star Wars: Visions, annunciata la Stagione 2 della serie Disney+, ecco il periodo di uscita

Tra gli annunci della Star Wars Celebration ha trovato spazio anche quello del Volume 2 di Star Wars: Visions, la serie di corti animati ambientata nell'universo ideato da George Lucas. La Stagione 2 debutterà su Disney+ nel corso della primavera del 2023.

L'annuncio è arrivato durante il panel "A Look Back at Star Wars: Visions" che si svolto durante la Star Wars Celebration a Anaheim, in California, e successivamente confermata anche dall'account Twitter ufficiale di Star Wars, che si è limitato a condividere il periodo di uscita e il logo del Volume 2 di Star Wars: Visions.

Allo stato attuale non si sa praticamente nulla delle storie che verranno narrate durante la seconda stagione, ma in compenso è stato rivelato che gli episodi questa volta non saranno solo in stile anime giapponese dato che verranno realizzati anche da studi di animazione situati negli Stati Uniti, Regno Unito, Sud Africa, Cile, Spagna, Francia e India.

La Stagione 1 di Star Wars: Visions (qui la nostra recensione) è approdata su Disney+ a settembre dello scorso anno ed è composta da un totale di nove episodi, che raccontano varie storie tratte da luoghi ed epoche differenti dell'universo di George Lucas. Tra gli studi che hanno lavorato alla prima mandata di episodi troviamo Studio Trigger (Kill la Kill), Science Saru (Devilman Crybaby), Kamikaze Douga (autori delle sigle d'apertura di JoJo's Bizarre Adventure), Studio Colorado (A Whisker Away), Kinema Citrus (Made In Abyss), Geno Studio (Golden Kamuy) e Production IG (Haikyu!!).