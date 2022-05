Offerte Amazon: Gran Turismo 7 per PS5 e PS4 ora al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia PS5 o PS4 di Gran Turismo 7. Lo sconto è di 26€, ovvero del 32%. Il prezzo pieno per la versione PS5 di Gran Turismo 7 è 80.99€, ma di norma era sempre possibile trovare il gioco a un po' di meno. La versione PS5 è quella maggiormente in sconto, rispetto al prezzo medio dell'ultimo periodo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Gran Turismo 7 vi abbiamo spiegato che "era dai tempi di PlayStation 2 che non vedevamo un Gran Turismo tanto convincente. Con il pad o con il volante, qui guidare è un sogno. La carriera è molto ben congegnata, peccato solo che non sia personalizzabile in nessun modo, e che regali macchine così frequentemente. Tutto in fondo è superlativo, tranne qualche scivolone grafico e questa maledetta IA che oramai resta unica e insopportabile zavorra. Eppure, nonostante questo, il divertimento è garantito. Giocare a GT7 è come entrare in un club dove si può discutere di motori, scambiarsi livree e gareggiare, insieme a milioni di altri appassionati. Un pacchetto unico ed extralusso irresistibile per ogni appassionato di motori."

Gran Turismo 7

