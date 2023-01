Starfield e Redfall hanno grossi problemi con lo sviluppo, dice il leaker di Hi-Fi Rush

Starfield e Redfall avrebbero grossi problemi con lo sviluppo stando a quanto riportato da Horns, il misterioso leaker che ha anticipato correttamente l'annuncio di Hi-Fi Rush alcune ore prima che il gioco venisse rivelato durante il Developer_Direct.

Redfall ha finalmente una data di uscita, mentre Starfield sarà protagonista di un evento a parte, ma secondo questa fonte la situazione dietro le quinte per entrambi i titoli prodotti da Microsoft non sarebbe delle migliori, anzi.

Horns sostiene infatti che lo sviluppo di Redfall sia stato affrettato e che il progetto attualmente risulti ancora grezzo, mentre Bethesda starebbe ricevendo pressioni per lanciare Starfield a giugno, così da recuperare denaro in vista del report finanziari dell'attuale anno fiscale, dopo i risultati negativi del secondo trimestre.

Benché si tratti ovviamente di un rumor, e come tale vada preso con le pinze, lo scenario descritto dal leaker appare verosimile, se consideriamo che la casa di Redmond ha dovuto sopravvivere al 2022 praticamente senza giochi first party di spessore.

Microsoft potrebbe dunque sentirsi ormai col fiato sul collo, in vista di un 2023 che dovrà necessariamente essere l'anno della rivalsa: forse anche per questo l'azienda ha dato il via libera a progetti piccoli ma interessanti, realizzabili in poco tempo, come l'appena arrivato Hi-Fi Rush.