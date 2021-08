State of Decay 2: Homecoming, nuovo trailer e data di uscita alla Gamescom 2021

State of Decay 2: Homecoming è stato mostrato durante l'Xbox Showcase alla Gamescom 2021 con un nuovo trailer e con una data di uscita ufficiale: l'aggiornamento sarà disponibile a partire dal 1 settembre.

In attesa di novità su State of Decay 3, che è però ancora in fase di pre-produzione, Undead Labs continua dunque a supportare la Juggernaut Edition del secondo episodio della serie, che ha peraltro superato i 10 milioni di giocatori.

Nella Trumbull Valley ritroveremo un luogo molto significativo per il mondo di State of Decay, rinnovato per l'occasione e con l'introduzione di storie inedite, nonché nuovi personaggi con cui potremo confrontarci.

Potremo inoltre gestire sei nuove basi, utilizzare armi peculiari e indossare abiti esclusivi della Trumbull Valley. Appuntamento, insomma, al 1 settembre per tutte queste novità.