State of Play: PlayStation usa i giochi di Microsoft per combattere la line-up di Xbox!

Dopo tanti rumor e chiacchiere, Sony ha finalmente annunciato il nuovo State of Play. Come sempre, assieme alla data, il colosso giapponese ha detto quale sarà l'argomento principale della nuova presentazione: i giochi terze parti che arriveranno su PlayStation nei prossimi mesi, con particolare enfasi su Deathloop. Questo State of Play è il primo che viene trasmesso dopo la conferenza E3 di Microsoft e per questo motivo viene considerato una sorta di "risposta" allo show del colosso di Redmond. In questo modo sembra proprio che Sony stia usando i giochi di Microsoft per combattere la line-up di Xbox!

Si tratta, chiaramente, di una coincidenza, di un appuntamento probabilmente giù definito da accordi precedenti all'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, ma questo non rende il tutto meno divertente. Sono, infatti, settimane che si parla, si vocifera e si sogna questa fantomatica risposta di Sony e di PlayStation all'ottima conferenza Xbox e Bethesda dell'E3 2021. Mentre alcuni dei soliti ben informati hanno azzeccato la data, ovvero l'8 luglio 2021 alle 23, in pochi potevano immaginare il protagonista dell'evento: Deathloop.

I giochi di Microsoft che si fanno concorrenza su PlayStation.

Non perché non si tratta di un gioco degnissimo, anzi tutt'altro. Sviluppato, oltretutto, da una studio dal nobile pedigree (Arkane) e pubblicato da un publisher dal nome prestigioso (Bethesda). Si tratta, poi, di un'esclusiva di peso, di un gioco che non sarebbe stato possibile su PlayStation 4. È naturale che gli venga dedicato uno State of Play, si tratta di un candidato perfetto. Però fa specie pensare che sarà mostrato il logo dei Microsoft Studios in un appuntamento così importante per il mondo PlayStation.

A questo punto Sony potrebbero riservare i restanti slot "terze parti" alle novità di Minecraft e di Minecraft Dungeons, tanto per rendere la situazione ancora più surreale.

Noi, ovviamente, seguiremo in diretta l'evento e riporteremo sul sito tutte le notizie più interessanti. Oltre che rimarremo in attesa di novità su God of War, Horizon Forbidden West e PSVR 2, che non saranno allo State of Play, ma potrebbero mostrarsi più avanti durante l'estate.

L'estate dei videogiochi si preannuncia più calda del previsto e anche un po' più strana.