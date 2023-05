Steam annuncia miglioramenti per le ricerche nel negozio

Steam ha annunciato l'aggiornamento dello strumento di ricerca del negozio, con nuove opzioni per rendere più semplice trovare i giochi che si desiderano. "Recentemente, abbiamo notato un maggior numero di giocatori che cercano particolari hub del Negozio, etichette o sviluppatori, quindi abbiamo aggiornato Steam per gestire al meglio queste destinazioni," possiamo leggere sull'annuncio ufficiale, che spiega come ora sia possibile fare ricerche per sviluppatori, editori e serie, oltre che per etichette e categorie. Vediamo i dettagli:

Ricerca per etichette e categorie

Da oggi, la casella dei suggerimenti automatici che appare quando si inizia a digitare nel campo di ricerca principale del Negozio di Steam includerà etichette, sviluppatori, editori e franchise, ove opportuno. Puoi cercare categorie come "Free-to-Play" o etichette singole come "Sopravvivenza" o "Zombi".

Ricerca per sviluppatori, editori e franchise

Cerchi uno sviluppatore o un editore particolare su Steam? Vai fuori di testa per un particolare franchise di giochi? Ora appaiono anche nei risultati della ricerca rapida.

Stai cercando i giochi "Bethesda"? O forse vuoi dare un'occhiata a tutti i giochi di "Star Wars" o di "Final Fantasy"? Ora puoi!

Inoltre è stata migliorata la gestione degli errori di battitura, così che il sistema intuisca cosa si sta cercando anche se si è digitata una parola sbagliata.

L'aggiornamento della ricerca è disponibile per il client desktop e per l'applicazione mobile.