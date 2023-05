Red Dead Redemption 2: alla settima partita giocatore fa una scoperta emozionante su John e Abigail

Red Dead Redemption 2 è un gioco pieno di sorprese, come dimostra l'emozionante scoperta su John Martson e Abigail fatta da un giocatore alla sua settima partita, che ha voluto condividere su Reddit.

Attenzione, perché la scoperta contiene una piccola anticipazione sul gioco e sulla serie. Se non volete averla, non leggete oltre.

L'immagine mostra Abigail che dice a John di tornare a lavorare sul loro ranch e per far crescere il loro ragazzo. Più avanti nella linea temporale dei Red Dead, nel primo gioco, questo è il punto esatto dove i giocatori possono vedere le tombe dei due.

Lo scopritore, e con lui molti di quelli che hanno commentato il suo post su Reddit, ne hanno dedotto che i due sono stati insieme per il resto delle loro vite, vivendo nello stesso ranch. Un utente ha anche ricordato che John e Abigail si sono sposati proprio in quel posto, ossia che quella collina faceva al punto parte della loro vita che si sono fatti seppellire lassù. Come non emozionarsi di fronte al racconto delle loro vite riassunto in così pochi momenti significativi?

Il collegamento è particolarmente interessante perché mostra per l'ennesima volta la cura per i dettagli e la qualità di scrittura di Rockstar Games, che è arrivata a curare anche dei dettagli del genere, creando dei collegamenti narrativi tra tutti i capitoli della serie, in alcuni casi più evidenti, in altri, come questo, molto meno.