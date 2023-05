Lenovo Legion Pro 7i e Pro 5i: le nostre prime impressioni sui nuovi laptop da gaming

Il primo primo chip di intelligenza artificiale al mondo su di un laptop da gaming è integrato sui nuovi laptop Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16", Gen 8) e Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16", Gen 8), Lenovo Legion Slim 7i e 7 (16", Gen 8) e Lenovo Legion Slim 5i e 5 (16", Gen 8). Noi abbiamo messo le mani proprio su due di questi modelli con CPU Intel, ovvero il Legion Pro 7i e il Legion Pro 5i , e in questo articolo vi racconteremo nel dettaglio le specifiche e le nostre prime impressioni in attesa di poter testare in modo super approfondito i modelli definitivi con le future recensioni dedicate.

È finalmente disponibile anche in Italia la prima generazione di PC da gaming Lenovo Legion con chip IA dedicato. La tecnologia Lenovo Artificial Intelligence si pone come la grande novità del 2023 per l'azienda, che punta così a offrire frame rate superiori nei giochi tripla A più recenti.

Lenovo conferma la sua attenzione al design , portando avanti la filosofia che ha reso il brand Legion così riconoscibile. Le linee del Legion Pro 7i e del Legion Pro 5i sono infatti molto simili tra loro, pulite e decise, con dettagli sobri come il logo Legion lucido in tinta sulla destra del coperchio quando è chiuso e un piccolo logo Lenovo a sinistra. Il marchio del produttore si trova anche sulla base quando il display è aperto. Le uniche differenze tra i due notebook riguardano le prese d'aria laterali e sul retro, con aperture decisamente più accentuate sul 7i. Le dimensioni dei due portatili, a tutti gli effetti dei desktop replacement, sono notevoli, pur rimanendo non eccessivamente ingombranti, e grazie alla colorazione grigia - Onyx Grey è l'unica disponibile al momento in Italia - anche eleganti.

Aprendo il coperchio ci troviamo di fronte a un display IPS antiriflesso da 16" con rapporto 16:10 , risoluzione WQXGA 2560 x 1600, una frequenza massima di 240 Hz con VRR, un tempo di risposta di 3 ms, una copertura RGB del 100% e 500 nit di luminosità, supporto a Dolby Vision e NVIDIA G-Sync. Lo schermo è lo stesso per entrambi i modelli e si distingue per un buon angolo di visione, ottima resa dei colori e una luminosità che permette di utilizzare il PC anche all'aperto, pur con qualche difficoltà quando la luce è particolarmente intensa per via dell'assenza di una pellicola anti-riflesso. Approfondiremo però il tutto meglio in sede di recensione.

Caratteristiche tecniche

Un dettaglio delle porte del Legion Pro 5i

Legion Pro 7i punta al meglio della tecnologia che Lenovo è riuscita a trovare sul mercato. Parliamo della CPU Intel Core i9-13900HX e di GPU NVIDIA RTX serie 40 (si può scegliere tra 4070, 4080 e 4090 per questo modello). La serie Pro sfrutta infatti un sistema di raffreddamento ibrido, che usa una camera di vapore per GPU e scheda madre e metallo liquido per la CPU. Il tutto unito a un nuovo sistema di ventole, ma soprattutto al chip LA2-Q, un processore per il machine learning che adatta e modula le prestazioni del PC a seconda delle esigenze. Nel caso di videogiochi che pesano molto sulla GPU il chip darà risorse e priorità alla scheda video, mentre quando è la CPU ad essere sotto sforzo, si ottimizzeranno i processi per favorirla- Le ventole si fanno sentire parecchio durante le sessioni di gioco, ma anche per i dettagli sulla rumorosità bisognerà attendere un test più approfondito. Tra l'altro l'intelligenza artificiale dovrebbe migliorare anche le prestazioni della batteria da 99Wh integrata nel dispositivo.

Scheda tecnica Lenovo Legion Pro i7

Processore: Intel Core i9-13900HX con 24 core e 32 thread

Intel Core i9-13900HX con 24 core e 32 thread Sistema operativo: fino a Windows 11 Pro

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 GDDR6 12 GB NVIDIA GeForce RTX 4090 GDDR6 16 GB

Schermo: WQXGA (2560 x 1600) da 40,64 cm (16") Formato 16:10 Frequenza di aggiornamento variabile a 240 Hz Copertura del 100% della gamma di colori RGB Luminosità 500 nit Certificazione fino a VESA DisplayHDR 400 Supporto per Dolby Vision, NVIDIA G-SYNC, certificazione TÜV Rheinland, certificazione Pantone X-Rite, chip di intelligenza artificiale LA2-Q

Memoria: fino a 32 GB di memoria DDR5 con funzionalità di overclock (2 x 16 GB @5600 MHz)

fino a 32 GB di memoria DDR5 con funzionalità di overclock (2 x 16 GB @5600 MHz) Batteria: 99,99 Wh, Super RapidCharge (30 minuti di ricarica per passare dallo 0% all'80% di capacità o 60 minuti di ricarica per passare dallo 0% al 100% di capacità)

99,99 Wh, Super RapidCharge (30 minuti di ricarica per passare dallo 0% all'80% di capacità o 60 minuti di ricarica per passare dallo 0% al 100% di capacità) Storage: unità SSD PCIe di quarta generazione fino a 2 TB (2 x 1 TB)

unità SSD PCIe di quarta generazione fino a 2 TB (2 x 1 TB) Audio: sistema con 2 altoparlanti super lineari Harman da 2 W, Amplificatore smart, Audio Nahimic

sistema con 2 altoparlanti super lineari Harman da 2 W, Amplificatore smart, Audio Nahimic Webcam: Full HD (fino a 1080p) integrata, Supporto per Tobii Horizon

Full HD (fino a 1080p) integrata, Supporto per Tobii Horizon Dimensioni: 21,95-25,9 mm x 363,4 mm x 262,15 mm

21,95-25,9 mm x 363,4 mm x 262,15 mm Peso: a partire da 2,8 kg

a partire da 2,8 kg Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Porte: Lato sinistro: 1x USB-C 3.2 di seconda generazione (DisplayPort 1.4, alimentazione da 140 W), 1x USB-A 3.2 di prima generazione Lato destro: 1x Jack combinato cuffie/microfono, 1x USB-A 3.2 di prima generazione, Interruttore per otturatore elettronico Posteriori: Ingresso alimentazione, 1x USB-C 3.2 di seconda generazione (DisplayPort 1.4, alimentazione da 140 W), 2x USB-A 3.2 di prima generazione (1 sempre attiva da 5 V/2 A) 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet (RJ-45)

Tastiera: distanza tra i tasti di 1,5 mm, RGB per singoli tasti, Anti-ghosting al 100%, Tasti WASD intercambiabili, Supporto per il software Legion Spectrum RGB

distanza tra i tasti di 1,5 mm, RGB per singoli tasti, Anti-ghosting al 100%, Tasti WASD intercambiabili, Supporto per il software Legion Spectrum RGB Prezzo: a partire da 2.599€

Le linee sobrie della linea Legion Pro si concedono ad alcuni elementi RGB nella loro ottima tastiera

Il posizionamento del Legion Pro 5i è invece più interessante. Se il Pro 7i è il top di gamma, il Pro 5i cerca un compromesso tra la potenza bruta e costi più contenuti. Il pubblico di riferimento continua ad avere una buona disponibilità di spesa, ma in generale si tratta di una clientela più attenta al rapporto tra prezzo e prestazioni. Per questo la CPU rimane sui processori Intel Core HX di tredicesima generazione, ma stavolta si può decidere se mantenere l'Intel Core i9-13900HX del Pro 7i o se abbassare le proprie pretese - e la propria spesa - optando per un Intel Core i7-13700HX oppure un Intel Core i7-13500HX. La differenza di prezzo tra ogni upgrade si aggira sui 200€. Per le GPU invece le opzioni sono le stesse disponibili sul Pro 7i. Il tutto supportato da una batteria da 80 Wh, la cui autonomia non abbiamo ancora avuto modo di mettere alla prova in modo scientifico.

Scheda tecnica Lenovo Legion Pro 5i