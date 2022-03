Steam Deck: come utilizzare Discord e le app di musica in background

Gli utenti in possesso di Steam Deck possono giocare utilizzando Discord e le app di musica, come Spotify, in background, grazie a dei semplici passaggi, il che farà la gioia di tantissimi utenti intenzionati ad acquistare la console.

Come spiegato da Jeff Grubb in un articolo di VentureBeat, non è possibile trovare Discord, Spotify e altre app musicali su Steam. Tuttavia scaricare le loro versioni Linux nella modalità desktop per poi farle girare in background è un gioco da ragazzi e stando ai test del giornalista non causa problemi nelle prestazioni grazie all'ottimizzazione dell'ecosistema SteamOS.

Tutto quello che bisogna fare è premere il pulsante di accensione fino a che non appare un menu che permette di passare alla modalità desktop. Una volta fatto basta selezionare l'icona "Discover" dalla taskbar. Una volta fatto basta cercare Discord, Spotify o qualsiasi altra app di vostro interesse, scaricarla e installarla. Una volta fatto, troverete le applicazioni nel menu di avvio. Basterà dunque avviarle ed effettuare il log in modalità desktop.

Ora manca l'ultimo passaggio: aprite Steam, cliccate sul pulsante "+" in basso a sinistra e selezionate "aggiungi un gioco non di Steam" e selezionate dunque le app di vostro interesse. Ora potete tornare alla modalità gaming e giocare attivando Discrod, Spoitfy, ecc. in background. Se vi serve un riferimento visivo per completare l'operazione, date uno sguardo al video qui sotto.

Nel frattempo Valve ha risolto i problemi di drift degli analogici di Steam Deck con un aggiornamento software per la console.