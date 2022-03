Zombie Army 4: trailer svela le caratteristiche della versione Nintendo Switch

Rebellion ha pubblicato un nuovo trailer della versione Nintendo Switch di Zombie Army 4: Dead War, dettagliando così anche le caratteristiche del gioco sulla console della grande N.

La versione Nintendo Switch di Zombie Army 4: Dead War presenta controlli migliorati, con supporto al giroscopio dei controller della console. Un'altra funzionalità molto interessante è il cross-save con Steam che permette dunque di trasferire i salvataggi dalla versione PC in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda risoluzione e performance, la versione Nintendo Switch del titolo Rebellion gira a 30 fps con risoluzione dinamica fino a 1080p in modalità dock e 720p in quella portatile.

Su Switch, Zombie Army 4: Dead War include anche tutti i contenuti aggiuntivi del Season Pass One e ogni Horde Map post-lancio. Il Season Pass One offre ai giocatori tre livelli aggiuntivi, quattro pacchetti di personaggi, nove pacchetti di armi, cinque pacchetti di skin per armi e quattro pacchetti di costumi per i personaggi. È anche disponibile gratuitamente su tutte le altre piattaforme ora.

Il Season Pass Two e il Season Pass Three saranno disponibili per l'acquisto al lancio, offrendo ai giocatori un'enorme quantità di contenuti aggiuntivi. Completo di un sistema di obiettivi, i giocatori che completeranno la trama del gioco base sbloccheranno la Nightmare Mode per aumentare ulteriormente la sfida.

Per chi non lo sapesse Zombie Army è nata come serie spin-off di Sniper Elite e condivide con questa l'ambientazione storica. Ovviamente in questo caso è chiaramente una reinterpretazione fantastica in chiave horror con i sempreverde mangiacervelli. Ambientato nel 1946, Zombie Army 4: Dead War mette in scena il ritorno di Hitler dall'inferno con tutte le sue truppe di zombie nazisti che gli utenti possono affrontare con gli amici nella modalità cooperativa a quattro persone. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Zombie Army 4: Dead War.