Scathe, il provato di uno sparatutto DOOM-like in demo Steam

Dall'enorme catalogo del Steam Next Fest sono spuntate nel corso dell'ultima settimana un buon numero di giochi interessanti. Ora, gli amanti degli sparatutto di id Software potrebbero star per scoprire qualcosa di loro interesse: Scathe, un FPS che prende tanta (troppa?) ispirazione da DOOM. Vediamo i dettagli della demo Steam nel nostro provato di Scathe.

Benvenuti all’Inferno Scathe, un esempio di un livello Noi siamo Scathe, soldato delle legioni dell'Inferno, sorto dalla terra per volere del Divino Creatore stesso. Al pari di tutti gli altri nostri simili, il nostro compito è di fare a pezzi tutti i mostri che troviamo sul nostro cammino. L'idea alla base del gioco è ovviamente molto semplice dal punto di vista narrativo e non crediamo che sarà uno dei punti di forza del gioco. Il fondamento del gioco è il gameplay o, in altre parole, il completamento dei livelli. Questi ultimi sono descritti come dei labirinti all'interno dei quali il nostro compito è arrivare all'uscita, accumulando più punti possibili e cercando di non morire. Ogni area di gioco promette percorsi non lineari e invoglia, dal nostro punto di vista, a rigiocare più volte per trovare collezionali, segreti e per scoprire il miglior modo per arrivare alla fine interi ma con tanti punti in saccoccia. La demo ci ha permesso di provare un livello, forse il primissimo, che può essere facilmente completato in tre minuti. Si tratta di una prova, come potete capire, veramente limitata che ci lascia con più domande che risposte, ma ci permette comunque di fare qualche piccola considerazione.

Un piccolissimo test Alcuni nemici ci esploderanno addosso in Scathe Prima di tutto, il gameplay è classico e solido. Si corre, scatta, l'arma ha una modalità di fuoco principale (nel nostro caso un classico mitra, molto stabile nella mira e con munizioni infinite) e una modalità di fuoco secondaria a ricarica molto potente (un grappolo di razzi). Le sparatorie sono fluide e al primo impatto non sembrano esserci problemi di sorta: senza poter provare però altre armi è difficile dire quanto sia soddisfacente sparare ai demoni e quanto vario possa essere. Proprio in questo senso, ci sorge il primo dubbio: quante armi vi saranno? In ogni livello potremo averne più di una, oppure ogni "sfida" sarà basata su una specifica bocca da fuoco? I dubbi non si fermano a questo. Sarà importante capire quanti livelli saranno presenti nel gioco finale e quanto il gioco invoglierà ad andare a caccia di punti. Vi è infatti il rischio che, nel giro di poche ore, il giocatore esaurisca i contenuti e si perda interesse per Scathe. Alcuni nemici volanti di Scathe Non fasciamoci però la testa prima del tempo: per ora l'idea alla base del gioco è l'esplorazione frenetica di livelli curati e rigiocabili, costruiti attorno alle meccaniche dei bullet hell, con tantissimi spari che volano in tutte le direzioni. Ciò che ci intriga di più, però, è un altro dettaglio: la coop. Scathe permetterà infatti di giocare con un massimo di altri tre amici online con un sistema drop-in / drop-out, ovvero permetterà di far entrare altri giocatori in qualsiasi momento, anche se siamo nel mezzo di un dungeon. Il problema è che il numero di vite è condiviso tra i giocatori, quindi se ne rimane una sola e un alleato muore, è game over per tutti. La cooperativa potrebbe essere uno dei modi più interessanti per vivere l'avventura, con il vantaggio di essere in molti controbilanciato dalla condivisione delle vite.

DOOM-like Nemici aracnidi di Scathe Fino a questo punto abbiamo ignorato l'elefante nella stanza, ma ora dobbiamo ammetterlo. Scathe è una copia carbone di DOOM. L'ispirazione sarebbe stata ovvia in ogni caso, ma bisogna ammettere che il gioco va ben oltre l'omaggio. Guardare Scathe è come guardare una versione a medio budget di un gioco di id Software, soprattutto per quanto riguarda il design dei nemici. Per certo questo aiuterà i giocatori a capire sin dal primo secondo che tipo di gioco hanno di fronte e tutti coloro che non hanno ancora spento la propria sete di sangue dopo le avventure di DOOM Eternal potrebbero trovare in Scathe una bevanda dissetante. Dal nostro punto di vista, la somiglianza è fin troppa, soprattutto perché, dal punto di vista tecnico e dei dettagli grafici, Scathe non può ovviamente competere con la fonte d'ispirazione. Speriamo veramente che la versione completa dimostri un po' di originalità.

Scathe è troppo simile a DOOM? Sì. Per questo motivo è poco divertente? No. La demo è stata veramente troppo breve per potersi sbilanciare più di tanto e abbiamo molte domande sul numero di livelli, di armi e sulla varietà in generale, ma il primo impatto è quello di uno sparatutto solido e con le idee molto chiare. La coop potrebbe essere una delle componenti più interessanti, ma dovremo attendere l'uscita prevista nel 2022 per capire se le premesse saranno confermate o smentite.