Steam Deck, potenza per pixel pari a Xbox Series X secondo uno sviluppatore

Steam Deck vanta una potenza per pixel pari (se non superiore) a quella di Xbox Series X secondo quanto affermato da Peter "Durante" Thoman, uno sviluppatore e modder piuttosto noto sui forum.

Stando alle specifiche tecniche fornite da Valve, la potenza di Steam Deck è pari a 2 TFLOPS, sprigionati da una APU AMD costruita secondo le specifiche delle architetture Zen 2 e RDNA 2.

Parliamo dunque di una macchina che sulla carta disporrebbe di una capacità computazionale simile a quella di una PS4, ma che utilizza tecnologie molto più efficienti e si trova a dover gestire una risoluzione pari a soli 1280 x 800 pixel. Ed è quello il punto.

"La GPU di Steam Deck offre performance simili a quelle di una PS4 base, ma utilizza un'architettura molto più nuova ed efficiente, la stessa di PS5 e Xbox Series X|S, e deve gestire una risoluzione pari a soli 1280 x 800 pixel", ha scritto Durante.

"In altre parole, lato GPU Steam Deck esprime le stesse prestazioni per pixel su 1280 x 800 di quelle che Xbox Series X esprime su 3840 x 2160, anzi in realtà un po' superiori."

"Il processore della console Valve è praticamente la metà rispetto a quello che troviamo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con anche un clock inferiore, mentre la RAM è pari a 16 GB, ovverosia quattro volte quella di Nintendo Switch e uguale a quella di PS5."