Steam Deck: Valve anticipa le spedizioni, la produzione va meglio del previsto

Valve ha annunciato di aver rilevato un miglioramento generale nella produzione di Steam Deck, che sta andando meglio del previsto: come conseguenza, questo comporterà un anticipo generale delle spedizioni per chi ha già piazzato il proprio ordine ed è in attesa del dispositivo.

In base a quanto riferito in un nuovo aggiornamento sulle news ufficiali di Steam Deck, Valve ha dunque rilevato che "la produzione di Steam Deck continua a superare le nostre aspettative e stiamo aggiornando le finestre di spedizione per tutti gli utenti nella coda di prenotazione".

Si tratta di un'ottima notizia anche per il mercato in generale, perché indica come si stia registrando effettivamente un miglioramento nelle condizioni di produzione dei dispositivi elettronici.

In base a questa variazione, "molti utenti che avevano una finestra d'ordine stimata per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) sono stati anticipati al terzo trimestre e potrebbero ricevere l'e-mail di conferma entro la fine di settembre". In pratica, si tratta di uno slittamento in anticipo di un trimestre rispetto alle previsioni di spedizione precedenti, una cosa decisamente in controtendenza rispetto a quanto visto negli ultimi due anni sul mercato hardware.

Ricordiamo che chi ha effettuato un ordine per Steam Deck può controllare lo stato dell'acquisto a questo indirizzo, dunque chi aspettava il proprio dispositivo verso la fine dell'anno potrebbe ricevere una bella sorpresa nei prossimi giorni. Si tratta di una conferma del buon andamento visto anche nel trimestre precedente, come era stato comunicato da Valve a fine luglio. Nel frattempo, Steam Deck continua ad essere il primo prodotto nella classifica di vendita di Steam.