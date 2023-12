Steam Deck, Valve prega gli utenti di smetterla di annusarne i fumi

Quando si parla di "sniffare" Steam Deck non è certamente la prima cosa che viene in mente, eppure negli ultimi giorni si sono moltiplicate le testimonianze di persone che traggono piacere nell'annusare i fumi dell'handheld prodotto da Valve.

L'azienda ha dunque dovuto pregare gli utenti di smetterla, rispondendo tramite il proprio supporto tecnico a un giocatore che chiedeva rassicurazioni su tale pratica. "Come per tutti i dispositivi elettronici, non è raccomandabile inalare i fumi che fuoriescono dagli sfoghi", ha scritto Valve.

"Sebbene infatti non esistano concrete indicazioni in tal senso, bisognerebbe evitare di inalare direttamente le emissioni del dispositivo. Comprendiamo che potrebbe trattarsi di un semplice meme, ma vi preghiamo di non adottare comportamenti simili per salvaguardare la vostra salute."

A un mese esatto dal lancio di Steam Deck OLED, francamente non immaginavamo di imbatterci in una questione simile.