Steam: uno dei giochi più popolari è una macchina del porno per i cinesi

Wallpaper Engine è uno dei titoli più popolari di Steam, ma chi avrebbe mai sospettato che fosse usato come macchina del porno dagli utenti cinesi, per aggirare le leggi nazionali sul consumo di materiale a sfondo sessuale?

Wallpaper Engine serve per creare wallpaper

Come studiato da MIT Technology Review, circa 200.000 delle 500.000 recensioni del software su Steam vengono dalla Cina e in moltissime si parla dell'utilità dell'applicazione per avere del porno.

Wallpaper Engine è da sempre uno dei software più usati su Steam, capace di stare da anni in pianta stabile nella top 10. Moltissimi lo utilizzano per come è stato pensato, ma pare che buona parte del suo successo dipenda anche da questo uso alternativo.

Come il nome fa intuire, si tratta di un'applicazione economica (costa 3,99€) che può essere usata per creare wallpaper per praticamente ogni apparecchio esistente che li supporti. I wallpaper possono essere statici o animati e gli utenti possono caricare le loro opere nel Workshop di Steam.

Wallpaper Engine ha anche una funzione che consente di creare video nei wallpaper, video che possono essere caricati nel Workshop. Come avrete intuito, questi video includono dei porno.

Quindi agli utenti basta premere il tasto Subscribe del workshop per ottenere il file .mp4 collegato all'opera, contenente materiale vietato ai minori di 18 anni. In occidente la funzione è conosciuta, ma essendo da noi il porno libero non riscuote lo stesso successo che in Cina, dove la legge anti-porno è molto stringente. Considerate che alcuni sono stati condannati a sei mesi di carcere semplicemente per aver ripubblicato un contenuto pornografico su Twitter.

Stando all'analista del mercato dei videogiochi asiatico Daniel Ahmad, Steam è diventato uno degli strumenti principali per operare nelle zone grigie. Accedere richiede pochissimi sforzi, così come acquistare Wallpaper Engine è molto economico.

Di solito il workshop di Steam non ammette contenuti erotici e pornografici, ma nel caso di Wallpaper Engine pare che non ci siano grosse restrizioni. Basta poco scorrere le opere degli utenti e trovare delle immagini pornografiche tagliate strategicamente con etichette in cinese.

Gli sviluppatori di Wallpaper Engine non hanno molti problemi con questo utilizzo della loro applicazione, anche perché non possono impedirlo (sarebbe come impedire a qualcuno di usare Photoshop per modificare delle immagini pornografiche), quindi godono i benefici economici della voglia di libertà degli utenti cinesi.