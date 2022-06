Steam: iniziati i saldi estivi, con migliaia di offerte e sconti eccezionali

Iniziati i Saldi Estivi su Steam, un periodo in cui il negozio di Valve avrà migliaia di giochi in offerta, con sconti eccezionali per tutte le tasche. L'evento durerà fino al 7 luglio 2022 alle ore 19:00, come ci ricorda il banner dello stesso.

I saldi sono esplorabili per genere e tema e c'è anche un meta gioco legato ad alcune medaglie che potete raggiungere qui. Sostanzialmente si tratta di trovare i dieci migliori giochi, ma in modo diverso dal solito, come spiega Clorthax stesso, personaggio che conduce il meta gioco:

I saldi estivi di Valve sono iniziati

Sono Clorthax, un giocherellone che viaggia nel tempo! So cosa starai pensando: "Un giocherellone di professione? Non è possibile!" Non posso darti torto, ma a quello che sto per dirti stai accorto. Onde evitare equivoci, lo scriverò a caratteri cubitali: QUESTA NON È UNA BURLA.

Mi correggo, è una burla. Ma solo per le persone del futuro, ti piacerà di sicuro! E sai perché? Ho rubato da un futuro lontano i dieci migliori giochi, viaggiando nello spaziotempo per venderli a te! In esclusiva su Steam!

A ogni modo, non posso rivelarti i nomi di questi giochi strepitosi o dove trovarli esattamente su Steam, poiché questo creerebbe un paradosso in grado di distruggere la linea temporale, trasformando il futuro in una realtà infernale.

Posso invece darti qualche indizio riguardo a questi giochi. Anche questo creerà dei paradossi, naturalmente, ma essendo più limitati renderanno il futuro semplicemente un po' più ripugnante. E io sarò ricco e famoso, quindi chi se ne importa.

Seguendo il gioco si accede al primo indizio, che dovrebbe indirizzare verso uno dei giochi selezionati. Naturalmente potete anche ignorarlo completamente e gettarvi nelle offerte, iniziando dalla pagina principale di Steam. Il consiglio, sempre valido in questi casi, è di partire magari dalla Lista dei desideri così da recuperare qualcosa verso cui si aveva interesse, ma che non si è comprato.