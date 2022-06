Liithos: nuovo team dal director di Days Gone, lavora a un gioco Web 3.0 con un veterano PlayStation

Liithos è un nuovo team di sviluppo composto da Michael Mumbauer e John Garvin, due venterani di PlayStation. Mumbauer è stato capo di PlayStation's Visual Arts presso il quale ha lavorato a vari progetti, compreso Uncharted, The Last of Us e Days Gone. Garvin è invece il creative director di Days Gone e Siphon Filter.

Lithos sta lavorando a un nuovo gioco noto come Ashfall che viene descritto come il "primo vero AAA Web 3.0 per PC, console e per network Hedera". In altre parole, si tratta di un nuovo gioco blockchain.

Ashfall è descritto come un gioco open-world ambientato in una terra devastata dal riscaldamento globale, da misteriosi campi di energia e da enclavi in guerra. Sembra che inizi come un gioco per giocatore singolo guidato dalla narrazione, ma poi si evolva in un gioco PvP e PvE. Ashfall si collegherà anche alla rete Hedera, un sistema blockchain che consentirà ai giocatori di costruire, vendere e commerciare, con un occhio di riguardo all'"esclusività". Questa parola suggerisce che gli elementi di esplorazione e scoperta di Ashfall si traducano in NFT.

Sembra anche che il team di Liithos sia interessato non solo alla blockchain, ma anche a qualcosa chiamato "mondo transmediale cinematografico". Sembra che Mumbauer e Garvin intendano lavorare a qualcosa di più di un semplice videogioco, visto che la società è stata annunciata come "AAA Gaming and Entertainment Studio".

"Michael e io abbiamo lavorato insieme in modo creativo per quasi due decenni e questa è la nostra occasione per creare qualcosa di veramente nuovo ed eccitante. È come rimettere insieme la band", ha dichiarato Garvin in un comunicato stampa. "Il nostro obiettivo è quello di creare un'esperienza open world di nuova generazione che si basi sulle nuove tecnologie per consentire la creazione di contenuti generati dagli utenti. Come sempre, la nostra attenzione è rivolta alla creazione di personaggi amati, di storie avvincenti, di un gameplay evolutivo e di un mondo che valga la pena di essere esplorato, non solo nei giochi, ma anche in altri media".

