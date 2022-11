Steam: i Saldi Autunnali iniziano oggi, vediamo quanto durano

Valve, quest'oggi, darà il via ai Saldi Autunnali di Steam. Le offerte, in Italia, dovrebbero essere disponibili a partire dalle 19:00 e dureranno fino al 29 novembre 2022. Ci saranno migliaia di sconti per i giochi PC, in concomitanza con il periodo del Black Friday.

Valve ha anche pubblicato di recente un video dedicato agli sconti, che potete vedere qui sotto. Il filmato suggerisce anche alcuni dei giochi che saranno in offerta con i Saldi Autunnali di Steam, come Hitman 3, Cyberpunk 2077, V Rising, Stray, Satisfactory, Hades, Disney Dreamlight Valley e Slime Rancher 2.

Ovviamente ci saranno anche moltissimi altri giochi in sconto: il trailer serve solo come presentazione generale delle promozioni di Steam in arrivo oggi, 22 novembre 2022.

Ricordiamo anche che durante i Saldi Autunnali di Steam, i giocatori possono nominare i propri giochi preferiti per gli Steam Awards annuali. Ci saranno undici categorie e i cinque giochi di ogni categoria che riceveranno più voti saranno le ufficiali nomination di quest'anno. Durante i Saldi invernali, invece, sarà possibile dare il voto definitivo tra tali nomination. Lo scorso anno i vincitori hanno incluso Resident Evil Village per Gioco dell'anno e Terraria come Prodotto nato dall'amore.

Gli Steam Awards 2022 hanno aggiunto anche una nuova categoria: il Miglior gioco in portatilità, ovviamente dedicato a Steam Deck. Vedremo se Vampire Survivors riuscirà a ottenere tale premio, visto che è stato il gioco più giocato su Steam Deck a ottobre 2022.